В Бельгии прокуратура задержала 78-летнего мужчину по делу о геноциде тутси в Руанде в 1994 году. Во время массовых убийств он был директором центра для людей с инвалидностью в Гатагаре на юге Руанды, сообщает RMF24.

Подозрения в нападениях в центре

Следователи назвали только инициал задержанного — «R.». Бельгийский портал Belgium News указывает, что это может быть Жан-Батист R., получивший бельгийское гражданство в 2005 году.

По данным AFP, 24 апреля 1994 года боевики хуту якобы по приказу тогдашнего директора центра вывели из учреждения мужчин-тутси, которые там скрывались, а затем убили их. Еще одно нападение, по информации агентства, произошло 9 мая: боевики могли убить других представителей общины тутси, преимущественно женщин и детей.

Прокуратура также подозревает задержанного в участии во встречах по подготовке геноцида и в принуждении персонала и пациентов носить документы с указанием этнической принадлежности.

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Свидетельства собирали более двух десятилетий

Как сообщали бельгийские медиа, правозащитная организация African Rights собрала свидетельства, отягчающие положение мужчины, еще более 20 лет назад. Его имя также могло попасть в руандийский список людей, подозреваемых в самых тяжких преступлениях, совершенных во время геноцида.

С апреля по июль 1994 года в Руанде погибли не менее 800 тысяч человек. Большинство жертв составляли тутси, однако среди убитых были и хуту, выступавшие против массовых убийств. Преступления совершали прежде всего боевики экстремистов хуту при поддержке военных и тогдашних властей.

Бельгийские суды могут рассматривать дела о геноциде на основе принципа универсальной юрисдикции. По данным AFP, ранее в Бельгии состоялось семь процессов по преступлениям в Руанде, по итогам которых были осуждены в общей сложности 12 человек.

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