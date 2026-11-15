W Belgii prokuratura zatrzymała 78-letniego mężczyznę w sprawie ludobójstwa Tutsi w Rwandzie w 1994 roku. Podczas masowych zabójstw był on dyrektorem ośrodka dla osób z niepełnosprawnościami w Gatagarze na południu Rwandy, informuje RMF24.

Podejrzenia dotyczące ataków w ośrodku

Śledczy podali jedynie inicjał zatrzymanego — „R.”. Belgijski portal Belgium News wskazuje, że może chodzić o Jean-Baptiste’a R., który otrzymał belgijskie obywatelstwo w 2005 roku.

Według AFP 24 kwietnia 1994 roku bojownicy Hutu rzekomo na polecenie ówczesnego dyrektora ośrodka wyprowadzili z placówki ukrywających się tam mężczyzn Tutsi, a następnie ich zabili. Kolejny atak, według agencji, nastąpił 9 maja: bojownicy mogli zabić innych przedstawicieli społeczności Tutsi, głównie kobiety i dzieci.

Prokuratura podejrzewa również zatrzymanego o udział w spotkaniach dotyczących przygotowania ludobójstwa oraz o zmuszanie personelu i pacjentów do noszenia dokumentów wskazujących na ich przynależność etniczną.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Świadectwa zbierano przez ponad dwie dekady

Jak informowały belgijskie media, organizacja praw człowieka African Rights zebrała obciążające mężczyznę świadectwa już ponad 20 lat temu. Jego nazwisko mogło również trafić na rwandyjską listę osób podejrzewanych o najcięższe zbrodnie popełnione podczas ludobójstwa.

Od kwietnia do lipca 1994 roku w Rwandzie zginęło co najmniej 800 tysięcy osób. Większość ofiar stanowili Tutsi, lecz wśród zabitych byli także Hutu, którzy sprzeciwiali się masowym zabójstwom. Zbrodni dokonywali przede wszystkim bojownicy ekstremistów Hutu, wspierani przez wojsko i ówczesne władze.

Belgijskie sądy mogą rozpatrywać sprawy o ludobójstwo na zasadzie jurysdykcji uniwersalnej. Według AFP w Belgii wcześniej odbyło się siedem procesów dotyczących zbrodni w Rwandzie, w wyniku których skazano łącznie 12 osób.

Czytaj nas na