2026年11月15日的美食节——奶酪与面包日：六道食谱

11月15日是国际奶酪与面包日——这是一个美食纪念日，旨在纪念各国烹饪中历史最悠久、最受欢迎的搭配之一。 这一天，人们可以重温烘焙面包的传统，探索新的奶酪品种，并用这些食材烹制美食。 在乌克兰，这一日期恰逢新教会历中圣诞斋期的开始，因此餐桌上既可能有传统的奶酪美食，也可能有搭配面包的斋戒菜肴。

国际奶酪与面包日（International Cheese and Bread Day）每年定于11月15日。这一节日被列入美食节日日历，特别是在英国。 然而，该节日的确切创立日期、发起人姓名及其起源历史仍鲜为人知。部分日历显示该节日始于2019年，但尚无关于官方组织或唯一创始人的确凿证据。

因此，将这一日期视为非正式的美食节更为恰当。它没有既定的规则、强制性的活动或统一的庆祝方案。 其理念很简单——旨在关注两种已陪伴人们数个世纪之久的日常食品。面包和奶酪早已成为各国烹饪传统的一部分。 在法国，它们常与葡萄酒搭配；在意大利，则作为开胃菜和烘焙食品的配料；而在希腊，奶酪通常与面包、橄榄和蔬菜搭配食用。 在许多欧洲乡村，一块涂有奶酪的面包曾是田间劳作或放牧者的一顿丰盛午餐。

为什么面包和奶酪如此相配

这种搭配广受欢迎的秘诀在于其丰富多样的风味和质地。面包可以是松软的或酥脆的，小麦面包或黑麦面包，带有酸面团的微酸味，或是略带甜味的余韵。 奶酪的种类也丰富多样：有细腻的奶油奶酪、咸味奶酪、辣味奶酪、硬质奶酪、软质奶酪，还有蓝纹奶酪。正因如此，即便是普通的三明治也能变成一道别具风味的佳肴。

软质奶酪很适合搭配烤过的白面包或法棍。硬质奶酪，例如帕尔马干酪，通常与黑麦面包、坚果和水果一起食用。 像布林扎这样的咸味奶酪，搭配番茄、香草和新鲜烘焙食品味道极佳。而蓝纹奶酪则常与蜂蜜、梨或葡萄搭配食用。

不同国家都有自己传统的享用方式。 在意大利，奶酪番茄意式烤面包（布鲁斯凯塔）很受欢迎；在法国，搭配各种奶酪的法棍面包广受喜爱；而在希腊，则流行搭配菲达奶酪、橄榄和橄榄油的面包。 在乌克兰，卡尔帕蒂亚菜系中的布林扎奶酪配巴诺什面包，便是面包与奶酪类食品搭配的最著名范例之一。

奶酪和面包在乌克兰烹饪中占据什么地位

在乌克兰的烹饪传统中，面包一直具有特殊的意义。它不仅作为日常餐食的配餐，还会被带在路上，在节日里烘烤，并用于家庭仪式中。 科罗瓦伊、卡拉奇、克尼什、帕利亚尼察和黑麦面包不仅是食物，更是文化与好客精神的体现。餐桌上，面包通常与猪油、蔬菜、牛奶或自制奶酪一同上桌。

奶酪也早已成为乌克兰人传统饮食中不可或缺的一部分。不同地区会制作自制的酸奶酪、布林扎、布兹及其他乳制品。 其中，赫塞尔人的布林扎尤为著名——这是一种产自喀尔巴阡山脉的羊奶干酪。人们常将其加入巴诺什、库莱什、土豆及蔬菜菜肴中。

值得一提的是，古楚尔布林扎奶酪是乌克兰首个获得地理标志认证的产品，这证实了它与特定地区及生产传统的紧密联系。它采用在高山牧场放牧的绵羊的奶制成。 加工后的奶酪经过盐渍和熟成处理，从而获得其特有的浓郁风味。另一个例子是巴诺什。这是一种浓稠的玉米粥，传统上用酸奶油或奶油烹制，并配以布林扎奶酪和猪油渣一起食用。 这道菜源自古茨尔族（Hutsul）的烹饪传统，已成为喀尔巴阡山脉最著名的美食代表之一。

如何庆祝奶酪与面包日

由于该节日没有正式规定，每个人都可以按自己的喜好来庆祝。最简单的方式是购买几种不同品种的奶酪和新鲜面包，尝试一些别开生面的搭配。 例如，可以在软质奶油奶酪中加入蜂蜜和坚果，在布林扎奶酪中加入番茄和香草，而在硬质奶酪中搭配梨或苹果。

在一些国家，以特定食材为主题的美食日往往成为举办品鉴会、烹饪聚会以及餐厅推出主题菜单的契机。然而，对于奶酪与面包日而言，并没有统一的国际庆祝形式。 通常人们会在家庭聚会中庆祝这一天，烹饪心爱的菜肴或探索新的风味。还可以尝试用不同面粉制作的面包：黑麦面包、全麦面包、玉米面包或酸面团面包。 再搭配几种奶酪——从口感柔和的酸奶酪到陈年硬质奶酪。这样的小型品鉴会能帮助您更好地感受不同产品的差异，并找到自己最喜欢的搭配。

奶酪与面包日该做些什么

这一天既可以制作简单的三明治，也可以烹饪丰盛的热菜。对于想要体验乌克兰烹饪传统的人来说，配有布林扎奶酪的巴诺什、奶酪馅饼或自制法式烤面包都是不错的选择。 以下是几款在家中就能轻松复刻的食谱。

1. 配布林扎奶酪的喀尔巴阡山巴诺什

这是胡茨尔菜系中最著名的菜肴之一。巴诺什以玉米粒为原料，用酸奶油或鲜奶油烹制，表面撒上咸味的布林扎奶酪。传统上还会搭配猪油渣或煎蘑菇一同上桌。

食材：

200克细磨玉米粒；

500毫升酸奶油或鲜奶油；

150克布林扎奶酪；

100克猪油；

盐适量。

做法：

将酸奶油或淡奶油倒入厚底锅中，用小火煮至沸腾。 然后逐渐加入玉米粒，不断搅拌以防结块。煮约20–30分钟，直到粥变稠且能轻松从锅壁脱离。

将猪油切成小块，煎至呈金黄色。将煮好的巴诺什盛入碗中，上面撒上搓碎的布林扎奶酪和猪油渣。趁热上桌，此时奶酪会因粥的余温而微微融化。

2. 奶酪番茄意式烤面包片

这是一款简单的开胃菜，只需普通法棍、奶酪和新鲜蔬菜即可制作。它既适合节日宴席，也适合作为快速简餐。最好使用马苏里拉奶酪、布林扎奶酪或其他软质奶酪。

食材：

1条法棍；

200克马苏里拉奶酪或布林扎奶酪；

2个番茄；

2瓣大蒜；

2汤匙橄榄油；

几枝罗勒；

盐和胡椒粉。

做法：

将法棍切成薄片，放在干锅中或放入烤箱中稍微烤干。趁面包还温热时，可以用切开的大蒜瓣在面包上摩擦。 将番茄切成小方块，加入橄榄油、盐、胡椒和切碎的罗勒叶。

在每片面包上放一小块奶酪，再铺上番茄混合物。如果使用马苏里拉奶酪，可将意式烤面包片放入烤箱烘烤几分钟，使奶酪稍微融化。上桌前用新鲜罗勒装饰。

3. 自制面团奶酪饼

自制奶酪馅饼是许多人熟悉的乌克兰传统点心。可以做成小巧的尺寸，作为茶点或摆上聚餐的餐桌。馅料口感细腻，面团烘烤后变得松软且色泽金黄。

面团原料：

500克面粉；

250毫升温牛奶；

1个鸡蛋；

7克干酵母；

2汤匙糖；

50克黄油；

少许盐。

馅料：

350克自制奶酪；

1个鸡蛋；

1汤匙糖；

香草糖（可选）。

制作方法：

将酵母和糖溶解在温牛奶中，静置10分钟。 然后加入鸡蛋、盐、融化的黄油，并逐渐加入面粉。揉成柔软的面团，盖上毛巾，放在温暖的地方发酵约1小时。

馅料制作：将奶酪与鸡蛋、糖混合均匀。将面团分成小块，擀开，在中心放入馅料，并仔细将边缘捏紧。 将馅饼摆放在烤盘上，静置15分钟，然后刷上一层打散的鸡蛋液。放入180度的烤箱中烘烤约20–25分钟，直至表面呈金黄色。

4. 热芝士蘑菇三明治

这道菜适合想要快速制作一顿丰盛餐点的人。制作时可以使用长条面包、法棍或黑麦面包。蘑菇为馅料增添了浓郁的风味，而融化的奶酪则让三明治格外松软。

食材：

6–8片面包；

200克蘑菇；

150克硬质奶酪；

1个洋葱；

2汤匙酸奶油；

1汤匙食用油；

盐和胡椒粉。

做法：

将洋葱切碎，用植物油翻炒至透明。加入切好的蘑菇，加盐、黑胡椒调味，继续翻炒直至多余水分蒸发。最后加入酸奶油，将馅料拌匀。

将面包铺在烤盘上，上面均匀铺上蘑菇馅。撒上磨碎的奶酪，放入预热至180度的烤箱中烤7–10分钟。待奶酪融化后，即可将三明治端上餐桌。

5. 蒜香香草素食面包

由于根据新教会历，11月15日开始进入圣诞斋期，因此可以制作不含乳制品和鸡蛋的菜肴。这种自制面包既可搭配蔬菜汤、蘑菇菜肴享用，也可单独作为开胃小食。

食材：

500克小麦面粉；

300毫升温水；

7克干酵母；

1茶匙糖；

1茶匙盐；

2汤匙植物油；

3瓣大蒜；

一小把莳萝或欧芹。

制作方法：

将酵母和糖溶解在温水中。几分钟后加入盐、植物油，并逐渐倒入面粉。揉成面团，盖上毛巾，放在温暖处静置一小时，使其膨胀。

将大蒜剁碎，香草切碎，与少量食用油混合。将面团擀开，涂抹上蒜香混合物，卷成卷或捏成小面包。 将面团摆放在烤盘上，再静置15–20分钟。放入预热至180度的烤箱中烘烤约25–30分钟，直至面包表面呈金黄色。

6. 蘑菇土豆丸子

这是一款不含肉类、鸡蛋和乳制品的饱腹佳肴（若上桌时不添加酸奶油）。土豆面团与蘑菇馅料搭配得当，成品还可佐以炒洋葱。

食材：

700克土豆；

150–200克面粉；

250克蘑菇或野蘑菇；

1个洋葱；

2汤匙食用油；

盐和胡椒粉。

做法：

将土豆煮熟，沥干水分，捣成土豆泥。待其稍凉后，加入面粉和盐，揉成柔软的面团。将蘑菇和洋葱切碎，用植物油翻炒至熟。

将土豆面团搓成小圆饼，在每个圆饼中央放入蘑菇馅，然后将边缘捏紧封口。将土豆丸子放入沸腾的加盐水中，待其浮起后煮几分钟。 上桌时配以煎香的洋葱和香草。

如何将节日与圣诞斋期的开始相结合

2026年的奶酪与面包日恰逢11月15日——根据新历，圣诞斋期正是在这一天开始，并将持续至12月24日（含）。 因此，对于遵守斋戒的信徒来说，含有奶酪、牛奶和鸡蛋的传统菜肴可能不太合适。取而代之，可以制作斋面包、蒜香法式吐司、蘑菇开胃菜或土豆料理。

与此同时，这一美食节本身并未对菜单设置任何限制。不斋戒的人可以制作配有布林扎奶酪的巴诺什、奶酪馅饼、意式烤面包片或热三明治。 这一日子的核心理念是：重温那些将不同民族烹饪传统融为一体的朴实食材，并尝试一些新事物。

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