Sześć osób zginęło w Meksyku z powodu cyklonów — CBS News

W Meksyku liczba ofiar śmiertelnych huraganu Simon i pozostałości burzy tropikalnej Rachel wzrosła do sześciu. Ulewne deszcze spowodowały powodzie i osuwiska na wybrzeżu Pacyfiku, poinformował CBS News.

Huragan u wybrzeży

Simon pozostawał huraganem pierwszej kategorii i powoli przemieszczał się nad Oceanem Spokojnym w pobliżu zachodniego wybrzeża Meksyku. Maksymalna utrzymująca się prędkość wiatru osiągała 90 mil na godzinę. Według amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów centrum huraganu znajdowało się około 115 mil na zachód od przylądka Cabo Corrientes i przesuwało się na zachód z prędkością 2 mil na godzinę.

Zewnętrzne pasma huraganu przyniosły intensywne opady na obszary między pasmem górskim Sierra Madre a Oceanem Spokojnym w pobliżu Puerto Vallarta. Władze stanów Nayarit i Sinaloa monitorowały wzrost poziomu rzek i zagrożenie powodziowe. Do piątku w stanach Kalifornia Dolna Południowa, Nayarit i Sinaloa spodziewano się do 3 cali opadów.

Ofiary i działania ratunkowe

W stanie Kalifornia Dolna co najmniej cztery osoby zginęły w wyniku posttropikalnego cyklonu Rachel. W Ensenadzie potoki wody porywały samochody i uszkadzały domy, a w innych częściach stanu osuwiska i wylewy rzek odcięły od komunikacji kilka społeczności.

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Prokuratura stanowa podała, że wśród odnalezionych ofiar były 13-letnia dziewczynka, dwie kobiety w wieku 30 i 35 lat, czteroletni chłopiec oraz jeszcze jedna niezidentyfikowana osoba. Ciało dziewczynki znaleziono w niedzielę, ciała dwóch kobiet i chłopca — w poniedziałek, a niezidentyfikowaną osobę — we wtorek. W Kalifornii Dolnej poszukiwano również pięciu zaginionych osób, w tym trzech osób w Ensenadzie oraz ojca z synem, którzy wybrali się na ryby do San Felipe.

Meksykańskie wojsko uratowało śmigłowcami 32 osoby z rancza w Ensenadzie, w tym 22 cudzoziemców i 13 młodych osób. Według gubernatorki stanu Mariny del Pilar Avili do pomocy poszkodowanym w Kalifornii Dolnej zaangażowano około 14 tys. pracowników federalnych i stanowych.

W stanie Guerrero Simon powalił drzewa i słupy energetyczne, zablokował drogi oraz zalał domy, w tym w Acapulco. W stolicy stanu, Chilpancingo, 71-letni mężczyzna zginął po zawaleniu się ściany.

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