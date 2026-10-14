Шесть человек погибли в Мексике из-за циклонов — CBS News

В Мексике число погибших в результате урагана «Саймон» и остатков тропического шторма «Рейчел» возросло до шести. Ливни вызвали наводнения и оползни на тихоокеанском побережье страны, сообщает CBS News.

Ураган у побережья

«Саймон» оставался ураганом первой категории и медленно двигался над Тихим океаном вблизи западного побережья Мексики. Максимальная устойчивая скорость ветра достигала 90 миль в час. По данным Национального центра ураганов США, центр урагана находился примерно в 115 милях к западу от мыса Кабо-Корриентес и двигался на запад со скоростью 2 мили в час.

Внешние полосы урагана принесли сильные осадки в районы между горным хребтом Сьерра-Мадре и Тихим океаном возле Пуэрто-Вальярты. Власти штатов Наярит и Синалоа следили за повышением уровня рек и угрозой наводнений. К пятнице в штатах Южная Нижняя Калифорния, Наярит и Синалоа ожидалось до 3 дюймов осадков.

Жертвы и спасательные работы

В штате Нижняя Калифорния по меньшей мере четыре человека погибли из-за последствий посттропического циклона «Рейчел». В Энсенаде потоки воды сносили автомобили и повреждали дома, а в других районах штата оползни и разливы рек отрезали от сообщения несколько общин.

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Прокуратура штата сообщила, что среди обнаруженных жертв были 13-летняя девочка, две женщины 30 и 35 лет, четырехлетний мальчик и еще один неопознанный человек. Тело девочки нашли в воскресенье, двух женщин и мальчика — в понедельник, а неопознанного человека — во вторник. В Нижней Калифорнии также разыскивали пятерых пропавших без вести, в том числе троих человек в Энсенаде и отца с сыном, которые отправились на рыбалку в Сан-Фелипе.

Мексиканские военные вертолетами спасли 32 человека с ранчо в Энсенаде, среди которых были 22 иностранца и 13 молодых людей. По словам губернатора штата Марины дель Пилар Авилы, для помощи пострадавшим в Нижней Калифорнии привлекли около 14 тысяч федеральных и штатных сотрудников.

В штате Герреро «Саймон» повалил деревья и опоры электропередачи, заблокировал дороги и затопил дома, в том числе в Акапулько. В столице штата Чильпансинго 71-летний мужчина погиб после обрушения стены.

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