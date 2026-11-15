Израиль предупредил США о возможном покушении Ирана на Трампа

Израильская разведка передала ЦРУ информацию о возможных планах Ирана напасть на президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных чиновников американской администрации. По данным разведки, для нападения могли быть использованы беспилотники с взрывчаткой. Эта информация также повлияла на позицию Вашингтона в отношении переговоров с Тегераном.

По информации журналистов, Моссад передал ЦРУ разведданные о намерениях Ирана совершить атаки на Трампа и высокопоставленных представителей его администрации. Речь идет об использовании беспилотников, начиненных взрывчаткой. Источники издания утверждают, что эти данные подтвердило ещё одно западное разведывательное агентство. В то же время именно информация, полученная от Израиля, стала одним из главных факторов, повлиявших на изменение позиции американского президента в отношении переговоров с Ираном.

На фоне возможных угроз в США начали ужесточать меры безопасности. В частности, высокопоставленные чиновники администрации ограничили участие в публичных мероприятиях под открытым небом. Некоторые представители власти временно покинули свои дома и переехали в более безопасные места. Дополнительные ограничения ввели и для публичных выступлений Дональда Трампа. Его участие в мероприятиях стали тщательнее планировать, а охрану усилили из-за риска возможного нападения.

По словам источников Israel Hayom, угроза со стороны Ирана стала одной из причин, по которым Белый дом пересмотрел подход к переговорам с Тегераном. В последние дни перспективы достижения даже предварительной договоренности между странами заметно ухудшились. Несмотря на это, Вашингтон продолжает искать возможность договориться с Ираном. В настоящее время американская сторона пытается продвинуть переговоры на основе меморандума о взаимопонимании, заключенного в мае.

В то же время информация о возможных планах покушения пока основана на разведданных, о которых сообщили источники издания. Публичного подтверждения подготовки такого нападения со стороны американских властей в приведенном сообщении нет. Об этом 14 ноября сообщило издание Israel Hayom.

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