Польские евродепутаты предложили отложить ETS2 до 2031 года — RMF24

В Брюсселе, Бельгия, польские евродепутаты внесли поправки к реформе системы торговли выбросами ЕС, предложив перенести запуск ETS2 с 2028 на 2031 год или полностью исключить этот механизм. ETS2 должна охватывать выбросы, связанные с отоплением зданий и автомобильным транспортом, сообщает RMF24.

Более 4 тысяч поправок

Всего депутаты Европарламента внесли 4247 предложений изменений к проекту реформы ETS. В комитет по вопросам окружающей среды поступила 3181 поправка, еще 1066 — в комитет промышленности и энергетики. Польские евродепутаты внесли более 100 поправок.

Ближайшее голосование в комитете промышленности и энергетики будет касаться заключения по реформе ETS1. Польские депутаты внесли туда такие же предложения, как и к основному проекту реформы. Главное голосование в комитете по вопросам окружающей среды запланировано на 1 декабря.

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Поиск поддержки в Европарламенте

Евродепутаты от «Гражданской коалиции» и Польской крестьянской партии пытаются убедить другие национальные делегации Европейской народной партии поддержать трехлетнюю отсрочку ETS2. По словам евродепутата Анджея Галицкого, это требование уже поддерживают 11 национальных делегаций группы, представляющих примерно 96 депутатов.

Польские представители ведут переговоры, в частности, с делегациями Испании, Италии и Германии. Они рассчитывают получить большинство за поправку о переносе запуска ETS2 на три года во время голосования 19 ноября в комитете промышленности и энергетики. Среди других обсуждаемых вариантов — годовая отсрочка или положение о пересмотре системы Еврокомиссией, однако формальной поправки о таком пересмотре пока нет.

Евродепутаты от партии «Право и справедливость» также внесли поправки об отмене ETS2. Отдельно они предложили ликвидировать всю систему торговли выбросами с 2028 года, что касалось бы и действующей ETS1. Европарламент должен принять свою позицию в декабре, а государства-члены ЕС планируют согласовать общую позицию 11 декабря.

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