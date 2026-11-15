Польські євродепутати запропонували відкласти ETS2 до 2031 року — RMF24

У Брюсселі, Бельгія, польські євродепутати подали поправки до реформи системи торгівлі викидами ЄС, пропонуючи перенести запуск ETS2 з 2028 на 2031 рік або цілком вилучити цей механізм. ETS2 має охопити викиди, пов’язані з опаленням будівель і автомобільним транспортом, повідомляє RMF24.

Понад 4 тисячі поправок

Загалом депутати Європарламенту подали 4247 пропозицій змін до проєкту реформи ETS. До комітету з питань довкілля надійшла 3181 поправка, ще 1066 — до комітету промисловості та енергетики. Польські євродепутати внесли понад 100 поправок.

Найближче голосування в комітеті промисловості та енергетики стосуватиметься висновку щодо реформи ETS1. Польські депутати внесли туди такі самі пропозиції, як і до основного проєкту реформи. Головне голосування у комітеті з питань довкілля заплановане на 1 грудня.

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Пошук підтримки в Європарламенті

Євродепутати від Громадянської коаліції та Польської селянської партії намагаються переконати інші національні делегації Європейської народної партії підтримати трирічне відтермінування ETS2. За словами євродепутата Анджея Галицького, цю вимогу вже підтримують 11 національних делегацій групи, які представляють приблизно 96 депутатів.

Польські представники ведуть переговори, зокрема, з делегаціями Іспанії, Італії та Німеччини. Вони розраховують отримати більшість за поправку про перенесення запуску ETS2 на три роки під час голосування 19 листопада в комітеті промисловості та енергетики. Серед інших варіантів обговорюють річне відтермінування або положення про перегляд системи Єврокомісією, однак формальної поправки щодо такого перегляду наразі немає.

Євродепутати від партії «Право і справедливість» також внесли поправки про скасування ETS2. Окремо вони запропонували ліквідувати всю систему торгівлі викидами з 2028 року, що стосувалося б і чинної ETS1. Європарламент має ухвалити свою позицію в грудні, а держави-члени ЄС планують погодити спільну позицію 11 грудня.

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