Polscy europosłowie proponują odroczenie ETS2 do 2031 roku — RMF24

W Brukseli w Belgii polscy europosłowie złożyli poprawki do reformy unijnego systemu handlu emisjami, proponując przesunięcie uruchomienia ETS2 z 2028 na 2031 rok lub całkowite usunięcie tego mechanizmu. ETS2 ma objąć emisje związane z ogrzewaniem budynków i transportem drogowym, informuje RMF24.

Ponad 4 tysiące poprawek

Łącznie posłowie do Parlamentu Europejskiego złożyli 4247 propozycji zmian do projektu reformy ETS. Do komisji środowiska wpłynęło 3181 poprawek, a kolejne 1066 — do komisji przemysłu i energii. Polscy europosłowie złożyli ponad 100 poprawek.

Najbliższe głosowanie w komisji przemysłu i energii będzie dotyczyć opinii w sprawie reformy ETS1. Polscy deputowani zgłosili tam takie same propozycje jak do głównego projektu reformy. Główne głosowanie w komisji środowiska zaplanowano na 1 grudnia.

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Poszukiwanie poparcia w Parlamencie Europejskim

Europosłowie z Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego próbują przekonać inne delegacje narodowe Europejskiej Partii Ludowej do poparcia trzyletniego odroczenia ETS2. Według europosła Andrzeja Halickiego postulat ten popiera już 11 delegacji narodowych tej grupy, reprezentujących około 96 posłów.

Polscy przedstawiciele prowadzą rozmowy m.in. z delegacjami Hiszpanii, Włoch i Niemiec. Liczą na uzyskanie większości dla poprawki dotyczącej przesunięcia uruchomienia ETS2 o trzy lata podczas głosowania 19 listopada w komisji przemysłu i energii. Wśród innych omawianych wariantów są roczne odroczenie lub zapis o przeglądzie systemu przez Komisję Europejską, jednak obecnie nie ma formalnej poprawki dotyczącej takiego przeglądu.

Europosłowie z partii Prawo i Sprawiedliwość również złożyli poprawki dotyczące likwidacji ETS2. Osobno zaproponowali likwidację całego systemu handlu emisjami od 2028 roku, co dotyczyłoby także obowiązującego ETS1. Parlament Europejski ma przyjąć swoje stanowisko w grudniu, a państwa członkowskie UE planują uzgodnić wspólne stanowisko 11 grudnia.

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