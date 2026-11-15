波兰欧洲议会议员提议将ETS2推迟至2031年启动——RMF24

在比利时布鲁塞尔，波兰欧洲议会议员提交了欧盟排放交易体系改革修正案，提议将ETS2的启动时间从2028年推迟至2031年，或完全取消这一机制。ETS2计划涵盖与建筑供暖和道路运输相关的排放，RMF24报道。

超过4000项修正案

欧洲议会议员共就ETS改革草案提交了4247项修改提议。环境委员会收到3181项修正案，另有1066项提交至工业和能源委员会。波兰欧洲议会议员提交了100多项修正案。

工业和能源委员会即将进行的投票将涉及关于ETS1改革的意见。波兰议员在那里提交了与主改革草案相同的提议。环境委员会的主要投票定于12月1日举行。

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在欧洲议会寻求支持

来自公民联盟和波兰人民党的欧洲议会议员正试图说服欧洲人民党其他国家代表团支持将ETS2推迟三年。欧洲议会议员安杰伊·哈利茨基表示，该要求已获得该党团11个国家代表团的支持，这些代表团约代表96名议员。

波兰代表尤其正与西班牙、意大利和德国代表团进行谈判。他们预计将在11月19日工业和能源委员会投票期间，争取到支持将ETS2启动时间推迟三年的修正案所需的多数票。其他正在讨论的选项包括推迟一年，或规定由欧盟委员会审查该体系，但目前尚无关于此类审查的正式修正案。

法律与公正党欧洲议会议员也提交了取消ETS2的修正案。此外，他们提议从2028年起废除整个排放交易体系，这也将涉及现行ETS1。欧洲议会应在12月通过其立场，欧盟成员国计划于12月11日就共同立场达成一致。

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