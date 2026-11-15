Вблизи дельты Дуная дроны атаковали три коммерческих судна — премьер-министр Румынии

Недалеко от румынского города Сулина, вблизи дельты Дуная, три коммерческих судна подверглись ударам беспилотников. Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил эту атаку, сообщив, что инцидент произошел вечером 14 ноября, а радары румынского Министерства обороны зафиксировали в этом районе воздушные цели, из-за чего военно-воздушные силы страны дважды поднимали в небо истребители.

Глава румынского правительства назвал такие действия неприемлемыми и нарушающими международное право, отметив, что они свидетельствуют об ухудшении ситуации с безопасностью в регионе из-за продолжающейся войны России против Украины.

Он подчеркнул, что находится на постоянной связи с профильными ведомствами, поскольку безопасность моряков является безусловным приоритетом, а Бухарест вместе с региональными партнерами и союзниками по НАТО будет и впредь укреплять безопасность в Чёрном море.

Источник: Премьер-министр Румынии Лука Никулеску в соцсети X.

Ранее сообщалось, что вечером 14 ноября дрон поразил нефтяной танкер Evia Petrol V под греческим флагом. Судно находилось в четырёх морских милях к востоку-юго-востоку от Сулины. Примерно через 35 минут дрон поразил балкер Marsol, который находился в пяти морских милях к юго-востоку от Сулинского канала. На борту судна также возник пожар.

Грузовое судно Larissa 1 13 ноября подверглось атаке беспилотника во время движения в территориальных водах Румынии. Судно направлялось в порт Сулина, откуда должно было отправиться в Украину.

Читай нас в