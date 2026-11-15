W pobliżu delty Dunaju drony zaatakowały trzy statki handlowe – premier Rumunii

W pobliżu rumuńskiego miasta Sulina, niedaleko delty Dunaju, trzy statki handlowe zostały zaatakowane przez drony. Premier Rumunii Luca Niculescu potępił ten atak, informując, że do incydentu doszło wieczorem 14 listopada, a radary rumuńskiego Ministerstwa Obrony wykryły w tym rejonie cele powietrzne, w związku z czym siły powietrzne kraju dwukrotnie wysłały w powietrze myśliwce.

Szef rumuńskiego rządu nazwał takie działania niedopuszczalnymi i stanowiącymi naruszenie prawa międzynarodowego, zaznaczając, że świadczą one o pogorszeniu się sytuacji bezpieczeństwa w regionie w związku z trwającą wojną Rosji przeciwko Ukrainie.

Podkreślił, że pozostaje w stałym kontakcie z odpowiednimi resortami, ponieważ bezpieczeństwo marynarzy jest bezwarunkowym priorytetem, a Bukareszt wraz z regionalnymi partnerami i sojusznikami z NATO będzie nadal wzmacniał bezpieczeństwo na Morzu Czarnym.

Źródło: Premier Rumunii Luca Niculescu w serwisie społecznościowym X.

Wcześniej informowano, że wieczorem 14 listopada dron uderzył w tankowiec Evia Petrol V pływający pod banderą grecką. Statek znajdował się cztery mile morskie na wschód-południowy wschód od Suliny. Około 35 minut później dron uderzył w masowiec „Marsol”, który znajdował się pięć mil morskich na południowy wschód od Kanału Sułiny. Na pokładzie statku również wybuchł pożar.

13 listopada statek towarowy Larissa 1 został zaatakowany przez drona podczas przepływania przez wody terytorialne Rumunii. Statek płynął do portu Sulina, skąd miał wyruszyć do Ukrainy.

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