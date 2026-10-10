Президент США Дональд Трамп мог договориться о поставках российского дизельного топлива, чтобы продемонстрировать американцам способность снижать цены в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Такую версию выдвигает британское издание The Telegraph.

По заявлению Трампа, Россия должна поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Американский президент утверждает, что это поможет снизить цены. После его заявления фьючерсы на дизельное топливо упали примерно на 4%.

В то же время отраслевые аналитики сомневаются, что такие объемы способны существенно повлиять на мировой рынок. Аналитик нефтяной отрасли Том Клоза назвал это заявление скорее символическим шагом и поставил под сомнение возможность длительного снижения цен.

Договоренность также вызвала критику из-за ее возможных последствий для Украины. Президент Владимир Зеленский назвал ее «подарком Путину», подчеркнув, что доходы от продажи топлива будут помогать России финансировать войну. Ранее он призвал Трампа усилить давление на Москву и ограничить её нефтяные доходы.

Критику высказал и сенатор-демократ Ричард Блументаль, который призвал американского президента отменить соглашение. Представители энергетической отрасли США также поставили под сомнение целесообразность закупок российского топлива вместо развития собственных мощностей.

По оценке The Telegraph, Трамп стремится показать избирателям, что может влиять на стоимость энергоносителей и снижать расходы американских домохозяйств. Однако приведет ли соглашение к длительному удешевлению топлива, остается неопределенным.

Источник: The Telegraph

Президент Владимир Зеленский заявил, что доходы от экспорта российских нефтепродуктов помогают Кремлю продолжать войну против Украины. По его словам, последствия ослабления ограничений стали особенно ощутимыми на фоне российских ударов по Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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