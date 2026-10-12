В США бывший внешний подрядчик Super Micro Computer Тин-Вэй «Вилли» Сунь признал вину в федеральном суде Нью-Йорка по делу о сговоре с целью поставок передовых технологий в Китай в обход американских экспортных ограничений. Как сообщает Taipei Times, он заключил соглашение с прокурорами, а слушание состоялось в четверг.

Схема с серверами Nvidia

Американские власти называли Суня «посредником», который, по их утверждениям, помогал в продажах. Прокуроры заявили, что он, соучредитель Super Micro И-Шянь «Уолли» Ляо и другие лица были причастны к схеме отправки серверов на базе технологий Nvidia неназванной компании в Юго-Восточной Азии.

По версии обвинения, эти серверы впоследствии перенаправлялись китайским клиентам. В обвинительном заключении указано, что фигуранты и другие лица якобы пытались избежать проверок аудиторов Super Micro и правительства США, в частности фальсифицировали записи и создавали «фиктивные» серверы. По данным следствия, серийные номера на такие серверы прикрепляли с помощью фена.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие фигуранты дела

Ляо не признал вину. США также предъявили обвинения Жуй-Цану «Стивену» Чжану, который был генеральным менеджером тайваньского офиса Super Micro. Чжан до сих пор не явился по этому делу. Заседание по вынесению приговора Суню назначили на 8 сентября 2027 года.

Super Micro, штаб-квартира которой находится в Сан-Хосе, штат Калифорния, не является ответчиком по этому делу. Компания заявила, что сотрудничает с правительственным расследованием, а также сослалась на предыдущие комментарии. В августе, после независимой проверки, Super Micro сообщила, что ее нынешнее высшее руководство не знало о предполагаемой схеме.

Генеральный директор компании Чарльз Лян в марте заявил, что Super Micro приняла меры в отношении всех установленных сотрудников, и эти лица больше не имеют отношений с компанией. Он также сообщил, что Ляо покинул совет директоров. Согласно обвинительному заключению, экспортные ограничения США касались графических процессоров Nvidia B200, H100 и H200 и серверов с такими процессорами.

Читай нас в