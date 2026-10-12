在美国，Super Micro Computer前外部承包商丁伟·“威利”·孙在纽约联邦法院就一宗涉嫌绕过美国出口限制向中国供应先进技术的共谋案认罪。据《台北时报》报道，他与检察官达成协议，听证会于周四举行。

涉及英伟达服务器的计划

美国当局称孙为“中间人”，并称他协助销售。检察官表示，他、Super Micro联合创始人Yih-Shyan “Wally” Liao及其他人参与了一项计划，向一家未具名的东南亚公司运送基于英伟达技术的服务器。

根据控方说法，这些服务器随后被转运给中国客户。起诉书称，涉案人员及其他人据称试图规避Super Micro审计人员和美国政府的审查，包括伪造记录和制造“虚假”服务器。调查显示，此类服务器的序列号是用吹风机贴上的。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

案件中的其他涉案人员

Liao未认罪。美国还起诉了Jui-Tsang “Steven” Chang，他曾担任Super Micro台湾办公室总经理。Chang至今尚未在该案中出庭。孙的量刑听证会定于2027年9月8日举行。

总部位于加利福尼亚州圣何塞的Super Micro并非本案被告。该公司表示，正配合政府调查，并援引了此前的评论。今年8月，在独立审查后，Super Micro称其现任高级管理层不知道这一涉嫌计划。

公司首席执行官Charles Liang今年3月表示，Super Micro已对所有被确认的员工采取行动，这些人与公司已不再有关系。他还表示，Liao已离开董事会。根据起诉书，美国出口限制涉及英伟达B200、H100和H200图形处理器，以及配备此类处理器的服务器。

关注我们在