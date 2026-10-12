W Stanach Zjednoczonych były zewnętrzny kontraktor Super Micro Computer, Ting-Wei „Willie” Sun, przyznał się do winy przed sądem federalnym w Nowym Jorku w sprawie spisku dotyczącego dostaw zaawansowanych technologii do Chin z pominięciem amerykańskich ograniczeń eksportowych. Jak informuje Taipei Times, zawarł porozumienie z prokuratorami, a rozprawa odbyła się w czwartek.

Proceder z serwerami Nvidia

Amerykańskie władze nazywały Suna „pośrednikiem”, który, jak twierdziły, pomagał w sprzedaży. Prokuratorzy oświadczyli, że on, współzałożyciel Super Micro Yih-Shyan „Wally” Liao oraz inne osoby byli zaangażowani w proceder wysyłania serwerów opartych na technologii Nvidia do nienazwanej firmy w Azji Południowo-Wschodniej.

Według oskarżenia serwery te były następnie przekierowywane do chińskich klientów. W akcie oskarżenia wskazano, że oskarżeni i inne osoby rzekomo próbowali uniknąć kontroli audytorów Super Micro i rządu USA, między innymi fałszując dokumentację i tworząc „fikcyjne” serwery. Według śledztwa numery seryjne do takich serwerów przytwierdzano za pomocą suszarki do włosów.

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Inne osoby w sprawie

Liao nie przyznał się do winy. USA postawiły również zarzuty Jui-Tsangowi „Stevenowi” Changowi, który był dyrektorem generalnym tajwańskiego biura Super Micro. Chang nadal nie stawił się w tej sprawie. Posiedzenie w sprawie wymierzenia Sunowi kary wyznaczono na 8 września 2027 roku.

Super Micro, którego siedziba główna znajduje się w San Jose w Kalifornii, nie jest oskarżonym w tej sprawie. Firma oświadczyła, że współpracuje z rządowym śledztwem, a także odwołała się do wcześniejszych komentarzy. W sierpniu, po niezależnym przeglądzie, Super Micro poinformowało, że obecne najwyższe kierownictwo firmy nie wiedziało o domniemanym procederze.

Prezes firmy Charles Liang oświadczył w marcu, że Super Micro podjęło działania wobec wszystkich zidentyfikowanych pracowników, a osoby te nie mają już relacji z firmą. Poinformował również, że Liao opuścił radę dyrektorów. Zgodnie z aktem oskarżenia amerykańskie ograniczenia eksportowe dotyczyły procesorów graficznych Nvidia B200, H100 i H200 oraz serwerów z takimi procesorami.

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