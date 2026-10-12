У США колишній зовнішній підрядник Super Micro Computer Тін-Вей «Віллі» Сунь визнав провину у федеральному суді Нью-Йорка у справі про змову з постачання передових технологій до Китаю в обхід американських експортних обмежень. Як повідомляє Taipei Times, він уклав угоду з прокурорами, а слухання відбулося у четвер.

Схема з серверами Nvidia

Американська влада називала Суня «посередником», який, за її твердженням, допомагав у продажах. Прокурори заявили, що він, співзасновник Super Micro Ї-Шянь «Воллі» Ляо та інші особи були причетні до схеми з відправлення серверів на базі технологій Nvidia неназваній компанії у Південно-Східній Азії.

За версією обвинувачення, ці сервери згодом перенаправляли китайським клієнтам. В обвинувальному акті зазначено, що фігуранти та інші особи нібито намагалися уникнути перевірок аудиторів Super Micro й уряду США, зокрема фальсифікували записи та створювали «фіктивні» сервери. За даними слідства, серійні номери на такі сервери прикріплювали за допомогою фена.

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Інші фігуранти справи

Ляо не визнав провини. США також висунули обвинувачення Жуй-Цану «Стівену» Чжану, який був генеральним менеджером тайванського офісу Super Micro. Чжан досі не з’явився у цій справі. Засідання для винесення вироку Суню призначили на 8 вересня 2027 року.

Super Micro, штаб-квартира якої розташована в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, не є відповідачем у цій справі. Компанія заявила, що співпрацює з урядовим розслідуванням, а також послалася на попередні коментарі. У серпні, після незалежної перевірки, Super Micro повідомила, що її нинішнє вище керівництво не знало про ймовірну схему.

Генеральний директор компанії Чарльз Лян у березні заявив, що Super Micro вжила заходів щодо всіх встановлених працівників, а ці особи більше не мають відносин із компанією. Він також повідомив, що Ляо залишив раду директорів. Згідно з обвинувальним актом, експортні обмеження США стосувалися графічних процесорів Nvidia B200, H100 і H200 та серверів із такими процесорами.

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