В Таиланде главный парламентский координатор правительства Коррави Приссананантакул заявил, что трех дней должно хватить для запланированных дебатов по вотуму недоверия правительству. Оппозиционные партии, напротив, просят отвести на обсуждение пять дней, сообщает Bangkok Post.

Позиция правительства

Коррави Приссананантакул назвал пятидневный срок чрезмерным, поскольку, по его мнению, значительная часть обвинений оппозиции является широкими и повторяющимися. Он также заявил, что предложение сформулировано слишком общо, поэтому трудно определить, какие именно действия каждого министра оппозиция считает неправомерными.

На прошлой неделе оппозиционные партии внесли в Палату представителей предложение о вотуме недоверия, направленное против премьер-министра и 17 министров кабинета. По словам представителя правительства, дебаты должны быть полезными для общества: оппозиция должна представить четкие доказательства провалов министров или коррупции и объяснить, почему чиновники, которых она критикует, не должны оставаться на должностях.

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Аргументы оппозиции

Заместитель лидера оппозиционной Демократической партии Сатхит Вонгнонгтоей защитил требование о пяти днях дебатов. Он заявил, что оппозиционный блок ставит под сомнение ответственность 18 министров за использование властных полномочий и работу правительства.

По его словам, дебаты должны не только оценить деятельность администрации, но и проверить способность оппозиции контролировать исполнительную власть. Сатхит Вонгнонгтоей настаивал, что пять дней являются обоснованным сроком с учетом количества министров и позволили бы рассматривать в среднем четырех из них ежедневно.

Депутат партии «Пхеу Тай» Сутин Клунгсанг заявил, что у оппозиции может не быть достаточных оснований для критики министров от других коалиционных партий, поскольку в предложении названы только представители правящей партии. Он также предостерег, что без четких обвинений и весомых доказательств депутаты оппозиции рискуют навредить собственной репутации.

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