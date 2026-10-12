Удар по аэропорту Эр-Рияда унёс как минимум одну жизнь, 11 ранены — Deutsche Welle
В Саудовской Аравии во время нового удара по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде погиб как минимум один человек, ещё 11 получили ранения. Погибшим был гражданин Пакистана, сообщает Deutsche Welle.
Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии заявило, что аэропорт подвергся новому нападению в воскресенье днём. Аэропорт оставался закрытым после атаки накануне, в результате которой, по данным DW, погибли 12 человек и сотни получили ранения.
Заявления сторон
Представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, воюющей против поддерживаемых Ираном йеменских хуситов, заявил о перехвате крылатой ракеты системами противовоздушной обороны возле аэропорта. Других подробностей он не привёл.
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Хуситы взяли на себя ответственность за удары. Их представитель заявил, что за последние сутки группировка провела четыре операции с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. По его словам, целями несколько раз был аэропорт Эр-Рияда, а также аэропорт Даммама на востоке страны и два объекта государственной нефтяной компании Aramco.
Атака на Даммам и предупреждение авиакомпаниям
Позже в воскресенье саудовские власти также подтвердили нападение на аэропорт Даммама. За несколько часов до этого хуситы призвали авиакомпании, работников и пассажиров не пользоваться саудовскими аэропортами и воздушным пространством, заявив, что они уязвимы для атак. В то же время группировка сообщила, что аэропорты в священных городах Мекке и Медине не будут её целями.
Коалиция назвала нападение на аэропорт Эр-Рияда «полноценным военным преступлением» и пообещала жёсткий ответ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила атаку и заявила о солидарности ЕС с Саудовской Аравией.