利雅得机场遇袭至少1人死亡、11人受伤——德国之声

在沙特阿拉伯，利雅得哈立德国王国际机场遭遇新一轮袭击，造成至少1人死亡、另有11人受伤。据德国之声报道，死者为一名巴基斯坦公民。

沙特阿拉伯民航总局表示，该机场于周日下午再次遭到袭击。该机场在前一天的袭击后一直关闭；据德国之声报道，前一天的袭击造成12人死亡、数百人受伤。

各方声明

由沙特阿拉伯领导、与伊朗支持的也门胡塞武装作战的联盟的一名代表表示，防空系统在机场附近拦截了一枚巡航导弹。他没有提供更多细节。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

胡塞武装宣称对这些袭击负责。其代表表示，在过去24小时内，该组织使用弹道导弹、巡航导弹和无人机实施了四次行动。据其称，目标多次包括利雅得机场，以及该国东部的达曼机场和国有石油公司阿美公司的两处设施。

达曼遇袭及对航空公司的警告

周日晚些时候，沙特当局还证实了对达曼机场的袭击。数小时前，胡塞武装呼吁航空公司、工作人员和乘客不要使用沙特机场和领空，称它们容易遭受袭击。同时，该组织表示，圣城麦加和麦地那的机场不会成为其目标。

该联盟称，对利雅得机场的袭击是“完全的战争罪”，并承诺作出强硬回应。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩谴责了此次袭击，并表示欧盟与沙特阿拉伯站在一起。

关注我们在