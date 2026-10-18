苏丹西达尔富尔萨奈基特发生无人机袭击，造成至少10名平民死亡、另有5人受伤。此次袭击发生于2026年10月17日，地点靠近乍得边境，The Rio Times报道称，消息援引自Radio Tamazuj。

受害者当时正在收割庄稼

袭击发生在萨奈基特，该地也被称为萨纳基特或哈贾尔-萨纳基特，位于锡尔巴区比尔-西利巴行政单位。该媒体称，无人机击中了正在收割庄稼的流离失所者。

达尔富尔地区政府卫生部长巴比克尔·哈姆代因报告了死伤情况。他表示，受害者来自纳罗马、卡尔马利亚和卡尔姆巴村。他们的家园被焚毁和掠夺后离开了住所。

马拉里特部落代表表示，遇袭者中包括年仅3岁的儿童和老年人。Sudan Horizon援引达尔富尔地区政府社会福利部的消息称，已有11人死亡，其中据称包括9名儿童。由于报道存在差异，最终伤亡人数尚未确定。

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RSF被指控发动袭击

此次袭击的责任被归咎于苏丹准军事组织快速支援部队（RSF）。未能联系到RSF代表置评，因此这一指控仍未得到证实。

与苏丹军队结盟的联合部队发言人穆塔瓦基勒·阿里·瓦基勒少校谴责此次袭击，并呼吁追究责任人的责任。哈姆代因也称，此次袭击是对国际人道主义法的严重违反。据Sudan Horizon报道，他呼吁将RSF认定为恐怖组织。

战争自2023年持续至今

苏丹战争自2023年4月以来一直在苏丹军队与RSF之间持续。The Rio Times称，双方都曾使用无人机发动袭击。乍得边境附近地区已成为因战斗而流离失所家庭的避难地。

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