W Sudanie co najmniej 10 cywilów zginęło, a kolejnych pięć osób zostało rannych w wyniku ataku drona w Sanaikit w Darfurze Zachodnim. Atak miał miejsce 17 października 2026 roku w pobliżu granicy z Czadem, poinformował The Rio Times, powołując się na Radio Tamazuj.

Ofiary zbierały plony

Do ataku doszło w Sanaikit, znanym również jako Sanakit lub Hajar-Sanakit, w jednostce administracyjnej Bir-Siliba w okręgu Sirba. Według publikacji dron uderzył w przesiedlonych ludzi, którzy zbierali plony.

Babiker Hamdain, minister zdrowia regionalnego rządu Darfuru, poinformował o zabitych i rannych. Jak przekazał, poszkodowani przybyli ze wsi Naroma, Karmalia i Karmba. Opuścili swoje domy po tym, jak zostały spalone i splądrowane.

Przedstawiciele plemienia Mararit oświadczyli, że wśród trafionych były dzieci w wieku od trzech lat oraz osoby starsze. Sudan Horizon, powołując się na ministerstwo opieki społecznej regionalnego rządu Darfuru, podał informację o 11 zabitych, w tym rzekomo dziewięciorgu dzieciach. Ostateczna liczba ofiar nie została ustalona z powodu rozbieżności w relacjach.

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RSF oskarżane o atak

Odpowiedzialność za atak przypisuje się paramilitarnym Siłom Szybkiego Wsparcia Sudanu (RSF). Nie udało się skontaktować z przedstawicielami RSF w celu uzyskania komentarza, dlatego oskarżenie pozostaje niepotwierdzone.

Rzecznik Zjednoczonych Sił, sprzymierzonych z armią sudańską, major Mutawakkil Ali Wakil, potępił atak i wezwał do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Hamdain również nazwał atak rażącym naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Według Sudan Horizon wezwał on do uznania RSF za organizację terrorystyczną.

Wojna trwa od 2023 roku

Wojna w Sudanie trwa od kwietnia 2023 roku między armią sudańską a RSF. Według The Rio Times obie strony wykorzystywały drony do ataków. Obszar w pobliżu granicy z Czadem stał się schronieniem dla rodzin przesiedlonych w wyniku walk.

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