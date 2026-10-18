В Судане не менее 10 мирных жителей погибли, еще пятеро получили ранения в результате удара беспилотника в Санаиките, Западный Дарфур. Атака произошла 17 октября 2026 года недалеко от границы с Чадом, сообщает The Rio Times со ссылкой на Radio Tamazuj.

Жертвы собирали урожай

Удар произошел в Санаиките, также известном как Санакит или Хаджар-Санакит, в административной единице Бир-Силиба округа Сирба. По данным издания, беспилотник поразил перемещенных лиц, собиравших урожай.

Министр здравоохранения регионального правительства Дарфура Бабикер Хамдейн сообщил о погибших и раненых. По его словам, пострадавшие прибыли из деревень Нарома, Кармалия и Кармба. Они покинули свои дома после того, как те были сожжены и разграблены.

Представители племени марарит заявили, что среди пораженных были дети в возрасте от трех лет и пожилые люди. Sudan Horizon со ссылкой на министерство социального обеспечения регионального правительства Дарфура сообщило о 11 погибших, среди которых якобы девять детей. Окончательное число жертв не установлено из-за расхождений в сообщениях.

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RSF обвиняют в атаке

Ответственность за удар возлагают на военизированные Силы быстрого реагирования Судана (RSF). С представителями RSF не удалось связаться для комментария, поэтому это обвинение остается неподтвержденным.

Представитель Объединенных сил, союзных суданской армии, майор Мутаваккиль Али Вакиль осудил атаку и призвал привлечь виновных к ответственности. Хамдейн также назвал удар грубым нарушением международного гуманитарного права. По данным Sudan Horizon, он призвал признать RSF террористической организацией.

Война продолжается с 2023 года

Война в Судане продолжается с апреля 2023 года между суданской армией и RSF. По данным The Rio Times, обе стороны использовали беспилотники для атак. Район возле границы с Чадом стал местом убежища для семей, перемещенных из-за боевых действий.

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