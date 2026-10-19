在波兰，72.5%的调查参与者支持可能将义务兵役或军事训练扩大至女性。24.8%的受访者反对此决定，另有2.7%尚未确定答案，据Interia报道。

可能服役的形式

支持女性参军的人士对于可能的服役或训练形式没有一致立场。根据受Wirtualna Polska委托进行的United Surveys by IBRiS调查，50.7%的受访者会支持女性以不同于男性的形式履行义务兵役，包括在医疗或物流领域服役。

另有21.8%的受访者认为，在可能实行征兵的情况下，不应区分男性和女性——所有人都应在相同条件下服役。

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对恢复征兵制的支持

United Surveys by IBRiS的调查于2026年10月2日至4日进行，覆盖全国1000人的样本。访谈采用结合CAWI和CATI的混合模式方法进行。

与此同时，Opinia24为RMF FM进行的另一项调查显示，对恢复义务兵役这一理念本身的支持较低。46%的受访者表示赞成，38%表示反对，16%无法给出明确答案。如果恢复这一义务，22%的受访者认为其应适用于两种性别，而24%会支持仅征召男性。

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