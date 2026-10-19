W Polsce 72,5% uczestników badania poparło możliwe objęcie kobiet obowiązkową służbą wojskową lub szkoleniem wojskowym. Przeciwko takiej decyzji opowiedziało się 24,8% respondentów, a kolejne 2,7% nie było zdecydowanych, informuje Interia.

Forma możliwej służby

Zwolennicy angażowania kobiet w wojsko nie mają wspólnego stanowiska w sprawie formatu możliwej służby lub szkolenia. Według badania United Surveys by IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski, 50,7% ankietowanych poparłoby obowiązkową służbę dla kobiet w formacie innym niż dla mężczyzn, w tym w sektorze medycznym lub logistycznym.

Kolejne 21,8% respondentów uważa, że w przypadku możliwego poboru nie należy rozróżniać mężczyzn i kobiet — wszyscy powinni odbywać służbę na takich samych warunkach.

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Poparcie dla przywrócenia poboru

Badanie United Surveys by IBRiS przeprowadzono od 2 do 4 października 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Wywiady realizowano metodą mix-mode z wykorzystaniem CAWI i CATI.

Jednocześnie odrębne badanie Opinia24 dla RMF FM wykazało mniejsze poparcie dla samej idei przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Za jej przywróceniem opowiedziało się 46% respondentów, 38% było przeciw, a 16% nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W przypadku przywrócenia takiego obowiązku 22% ankietowanych uważa, że powinien on obejmować obie płcie, natomiast 24% poparłoby pobór wyłącznie mężczyzn.

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