W Korei Południowej wskaźnik poparcia dla pracy prezydenta Lee Jae-myunga wzrósł do 37,3% po dwóch kolejnych tygodniach spadków. Według sondażu Realmeter pozytywna ocena działalności głowy państwa wzrosła w ciągu tygodnia o 2,1 punktu procentowego, informuje Korea Herald.

Oceny pracy prezydenta

Sondaż przeprowadzono wśród 2520 dorosłych respondentów w całym kraju od poniedziałku do piątku ubiegłego tygodnia. Odsetek negatywnych ocen pracy Lee Jae-myunga spadł o 1 punkt procentowy, do 60,4%.

Realmeter powiązał odbicie notowań z polityką ukierunkowaną na poprawę dobrobytu ludności, w szczególności w dziedzinie mieszkalnictwa i zatrudnienia. Firma wspomniała także o rządowych działaniach przeciwko brutalnej przestępczości po serii ataków nożem w Inczon, na zachód od Seulu. Jednocześnie gwałtowny spadek na rynku akcji pod koniec tygodnia mógł negatywnie wpłynąć na wskaźnik prezydenta, według oceny Realmeter.

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Poparcie dla partii

W odrębnym sondażu wśród 1005 dorosłych, przeprowadzonym w czwartek i piątek, poparcie dla rządzącej Partii Demokratycznej wzrosło o 0,7 punktu procentowego, do 36,2%. Notowania głównej partii opozycyjnej, Partii Władzy Ludowej, spadły o 0,4 punktu procentowego, do 40,9%.

Margines błędu sondażu dotyczącego prezydenta wyniósł 2 punkty procentowe przy 95-procentowym poziomie ufności, a dotyczącego partii — 3,1 punktu procentowego. Oba badania zlecił dziennik Asia Business Daily.

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