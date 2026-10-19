Rada Unii Europejskiej 19 października 2026 roku powołała łotewską dyplomatkę Ilze Brands Kehris na stanowisko Specjalnej Przedstawicielki UE ds. Praw Człowieka. Informuje o tym LSM English, powołując się na Ministerstwo Spraw Zagranicznych Łotwy.

Uprawnienia specjalnej przedstawicielki

Specjalna Przedstawicielka UE ds. Praw Człowieka ma promować cele polityki Unii Europejskiej w tej dziedzinie. Do jej zadań należy zwiększanie skuteczności, obecności i widoczności UE w ochronie praw człowieka na świecie.

Stanowisko przewiduje rozwijanie współpracy i dialogu politycznego z państwami trzecimi, organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi, społeczeństwem obywatelskim oraz innymi partnerami, a także udział w forach międzynarodowych. Specjalna przedstawicielka będzie również przyczyniać się do umacniania demokracji, praworządności, dobrego rządzenia, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności.

Do jej uprawnień należy także wzmacnianie spójności działań UE w dziedzinie praw człowieka oraz uwzględnianie tych kwestii we wszystkich obszarach działań zewnętrznych Unii.

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Doświadczenie Ilze Brands Kehris

Od 2020 roku do czerwca 2026 roku Brands Kehris pełniła funkcję zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ ds. praw człowieka. W latach 2017–2020 była niezależną ekspertką Komitetu Praw Człowieka ONZ, a w latach 2002–2011 kierowała Łotewskim Centrum Praw Człowieka.

Pełniła również kierownicze stanowiska w Agencji Praw Podstawowych UE, Komitecie Doradczym Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych oraz Biurze Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych.

Po tej nominacji przedstawiciele Łotwy zajmują dwa z 11 stanowisk specjalnych przedstawicieli UE. Od marca 2025 roku Eduards Stiprais jest specjalnym przedstawicielem UE w Azji Centralnej.

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