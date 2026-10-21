W Estonii od przyszłego roku Agencja Zasobów Obronnych będzie mogła bez zwracania się do sądu administracyjnego zawieszać prawo do kierowania samochodem poborowym, którzy wielokrotnie nie stawiają się na badanie lekarskie po otrzymaniu wezwania. Poinformował o tym ERR News.

Obowiązkowe badanie lekarskie

Badanie lekarskie w Agencji Zasobów Obronnych jest warunkiem koniecznym odbycia obowiązkowej służby wojskowej. Nie można powołać osoby do służby bez takiego badania, dlatego stawienie się na nie jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy otrzymali wezwanie.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami agencja może wydać nakaz lub nałożyć grzywnę przymuszającą na osoby, które wielokrotnie nie stawiają się po wezwaniu. Jeśli środki te nie przynoszą rezultatu, urząd zwraca się do sądu administracyjnego o zgodę na zawieszenie prawa do kierowania pojazdami.

Zmiana procedury

Od przyszłego roku agencja będzie mogła samodzielnie podejmować taką decyzję. Będzie to możliwe, jeśli poborowy wielokrotnie zignorował wezwanie na badanie lekarskie, został ostrzeżony o możliwych konsekwencjach i otrzymał to ostrzeżenie.

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Doradca ds. komunikacji Agencji Zasobów Obronnych Krismar Rosin nazwał zmianę przede wszystkim proceduralną i formalną: znosi ona wcześniejszą kontrolę sądową. Jak powiedział, celem nowego rozwiązania jest oszczędność czasu sądów.

Rzeczniczka sądów administracyjnych i sądów okręgowych w Tallinnie Anneli Vilu zaznaczyła, że takie wnioski agencji są obecnie rozpatrywane jako pilne. Podkreśliła również, że zapłata grzywny przymuszającej nie zwalnia poborowego z obowiązku stawienia się przed komisją lekarską: grzywna ma skłonić do wykonania tego obowiązku, a nie go zastąpić.

Według Rosina w obecnej procedurze sądy, udzielając agencji zgody na zawieszenie prawa do kierowania pojazdami, nie rozstrzygają sprawy co do istoty, lecz jedynie sprawdzają, czy spełnione są warunki przewidziane prawem. Po zmianie procedury ta wcześniejsza kontrola zostanie zniesiona.

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