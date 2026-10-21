W kilku krajach europejskich tymczasowo zawieszono działanie stron rządowych, a także zasobów internetowych szpitali i placówek edukacyjnych z powodu krytycznych luk w zabezpieczeniach języka programowania PHP. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegli, że luki te mogą umożliwić hakerom uzyskanie dostępu do serwerów i baz danych.

Przedstawiciel niemieckiego Ministerstwa Technologii Cyfrowych podkreślił, że wyłączenie stron internetowych było działaniem zapobiegawczym.

21 października szereg organizacji zdecydowało się tymczasowo wyłączyć swoje zasoby internetowe, aby chronić je przed potencjalnymi atakami. Europejski zespół reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa Cert-EU zalecił administratorom stron internetowych, którzy nie są w stanie szybko zainstalować aktualizacji zabezpieczeń, ograniczenie dostępu do podatnych na ataki zasobów.

W Holandii tymczasowo wyłączono szereg stron rządowych, w tym Overheid.nl i MijnOverheid.nl, a także serwisy szpitali i związku piłkarskiego KNVB. W Finlandii państwowe centrum informatyczne Valtori zawiesiło działanie publicznych serwisów internetowych rządu jako środek zapobiegawczy.

W Niemczech federalny dostawca usług informatycznych ITZBund również wyłączył kilka stron internetowych. Przedstawiciel niemieckiego ministerstwa cyfryzacji podkreślił, że była to decyzja zapobiegawcza i że w tamtym momencie nie odnotowano żadnych potwierdzonych incydentów związanych z bezpieczeństwem.

PHP to jeden z najpopularniejszych języków programowania, wykorzystywany do tworzenia stron internetowych i serwisów internetowych. Wykryte luki mogą umożliwić cyberprzestępcom wykonywanie poleceń na zdalnym serwerze bez uwierzytelniania, a tym samym – potencjalnie uzyskać dostęp do plików i baz danych.

Twórcy PHP wydali aktualizacje, które eliminują dwie krytyczne luki, i wezwali użytkowników do jak najszybszego zainstalowania poprawek.

Jednocześnie firma Cloudflare poinformowała o pojawieniu się pierwszych ataków związanych z tymi problemami. Australijska agencja ds. cyberbezpieczeństwa oświadczyła, że nie posiada danych na temat aktywnego wykorzystywania tych luk przez cyberprzestępców. Specjaliści zalecają administratorom sprawdzenie wersji PHP używanych na ich stronach internetowych oraz niezwłoczne zainstalowanie aktualizacji zabezpieczeń.

Informuje o tym agencja Reuters.

Ukraina dołącza do unijnej cyberrezerwy chroniącej przed atakami.

Polska opowiada się za kursem integracji Ukrainy z Unią Europejską i nie stawia żadnych dodatkowych warunków ani zastrzeżeń dotyczących tego procesu.

Europejska komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos oświadczyła, że byłaby „najszczęśliwszą osobą na świecie”, gdyby Ukraina mogła podpisać umowę o przystąpieniu do Unii Europejskiej w trakcie jej kadencji. Jednocześnie podkreśliła, że w Brukseli nie podaje się na razie konkretnych dat, ponieważ proces ten zależy nie tylko od Ukrainy, ale także od wszystkich państw członkowskich UE.

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