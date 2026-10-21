Правительственные сайты в Европе отключают из-за угрозы кибератак — Reuters

В нескольких европейских странах временно приостановили работу правительственных сайтов, а также онлайн-ресурсов больниц и учебных заведений из-за критических уязвимостей в языке программирования PHP. Эксперты по кибербезопасности предупредили, что эти уязвимости могут позволить хакерам получить доступ к серверам и базам данных.

Представитель немецкого Министерства цифровых технологий подчеркнул, что отключение сайтов было превентивной мерой.

21 октября ряд организаций решил временно отключить свои веб-ресурсы, чтобы защитить их от потенциальных атак. Европейская команда реагирования на киберинциденты Cert-EU рекомендовала администраторам сайтов, которые не могут оперативно установить обновления безопасности, ограничить доступ к уязвимым ресурсам.

В Нидерландах временно отключен ряд государственных сайтов, в частности Overheid.nl и MijnOverheid.nl, а также ресурсы больниц и футбольной ассоциации KNVB. В Финляндии государственный ИТ-центр Valtori приостановил работу публичных веб-сервисов правительства в качестве меры предосторожности.

В Германии федеральный ИТ-провайдер ITZBund также отключил несколько сайтов. Представитель немецкого министерства цифровых технологий подчеркнул, что это было превентивное решение, а подтвержденных инцидентов с безопасностью на тот момент не зафиксировано.

PHP — один из самых распространенных языков программирования, который используется для работы сайтов и веб-сервисов. Обнаруженные уязвимости могут позволить злоумышленникам выполнять команды на удаленном сервере без аутентификации, а значит — потенциально получать доступ к файлам и базам данных.

Разработчики PHP выпустили обновления, устраняющие две критические уязвимости, и призвали пользователей как можно скорее установить исправления.

В то же время компания Cloudflare сообщила о появлении первых атак, связанных с этими проблемами. Австралийское агентство по кибербезопасности заявило, что не располагает данными об активном использовании уязвимостей злоумышленниками. Специалисты рекомендуют администраторам проверить версии PHP, используемые на их сайтах, и незамедлительно установить обновления безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

Украина подключается к киберрезерву ЕС для защиты от атак.

Польша выступает в поддержку евроинтеграционного курса Украины и не выдвигает никаких дополнительных условий или оговорок в отношении этого процесса.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что была бы «самым счастливым человеком в мире», если бы Украина смогла подписать соглашение о вступлении в Европейский Союз во время ее каденции. В то же время она подчеркнула: конкретные даты в Брюсселе пока не называют, ведь процесс зависит не только от Украины, но и от всех государств-членов ЕС.

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