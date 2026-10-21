由于PHP编程语言中存在严重漏洞，欧洲多个国家已暂时暂停了政府网站以及医院和教育机构的在线资源服务。 网络安全专家警告称，这些漏洞可能使黑客得以访问服务器和数据库。

德国数字技术部的一位代表强调，关闭网站是一项预防性措施。

10月21日，多家组织决定暂时关闭其网站，以防范潜在的攻击。 欧洲网络安全事件响应团队 Cert-EU 建议，对于无法及时安装安全更新的网站管理员，应限制对存在漏洞的资源的访问。

在荷兰，包括Overheid.nl和MijnOverheid.nl在内的一系列政府网站，以及医院和荷兰足协（KNVB）的网站均已暂时关闭。 在芬兰，国家IT中心Valtori作为预防措施，暂停了政府公共网络服务。

在德国，联邦IT服务提供商ITZBund也关闭了多个网站。德国数字部的一位代表强调，这是一项预防性决定，且当时尚未记录到任何已确认的安全事件。

PHP是用于网站和网络服务运行的最常见编程语言之一。 已发现的漏洞可能使攻击者无需身份验证即可在远程服务器上执行命令，从而可能获得对文件和数据库的访问权限。

PHP开发人员已发布更新，修复了这两个关键漏洞，并呼吁用户尽快安装补丁。

与此同时，Cloudflare公司报告称已出现首批与这些问题相关的攻击。澳大利亚网络安全机构表示，目前尚无证据表明攻击者正在积极利用这些漏洞。 专家建议网站管理员检查其网站所使用的PHP版本，并立即安装安全更新。

路透社报道了这一消息。

乌克兰加入欧盟网络防御储备体系以抵御网络攻击。

波兰支持乌克兰的欧洲一体化进程，且对此进程不附加任何额外条件或保留意见。

欧盟扩大事务专员玛尔塔·科斯表示，如果乌克兰能在她的任期内签署加入欧盟的协议，她将成为“世界上最幸福的人”。 与此同时，她强调：布鲁塞尔目前尚未公布具体日期，因为这一进程不仅取决于乌克兰，还取决于所有欧盟成员国。

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