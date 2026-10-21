Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Jared Kushner ogłosił osiągnięcie pozytywnego postępu w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny i stworzenia podstaw dla trwałego pokoju. Oświadczenie to wygłosił po spotkaniu z rosyjskim dyktatorem Putinem.

Według Kushnera proces negocjacyjny, w którym uczestniczy Steve Witkoff, a także przedstawiciele Ukrainy, Europy i Rosji, świadczy o konstruktywnej współpracy. Pomimo znacznego zakresu przyszłych zadań strony mają realną szansę na stworzenie podstaw dla długoterminowego bezpieczeństwa i stabilności.

Źródło: Kushner w Ch.

Rozmowy Witkofa z Putinem trwały trzy godziny i dobiegły końca.

Ukraina i Rosja zgodziły się na propozycję USA dotyczącą wznowienia trójstronnych rozmów na poziomie technicznym. Inicjatywę tę poparto po spotkaniach przedstawicieli amerykańskich w Oslo i Sankt Petersburgu.

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.

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