W Stanach Zjednoczonych administracja Donalda Trumpa zrezygnowała z sądowego zaskarżenia orzeczenia, które zablokowało proponowane zmiany w programie Public Service Loan Forgiveness (PSLF). Jak informuje The Hill, Departament Sprawiedliwości w środę zgodził się zakończyć sprawę, nie przedstawiając szczegółowego wyjaśnienia.

Jakie ograniczenia proponowano

Departament Edukacji USA dążył do zawężenia grona osób mogących ubiegać się o PSLF. Program przewiduje umorzenie pożyczek studenckich pracownikom instytucji państwowych i organizacji non-profit po 10 latach spłat. Proponowane przepisy miały pozbawić prawa do udziału niektórych pracowników organizacji non-profit działających na rzecz praw migrantów i w innych kwestiach, które wydanie charakteryzuje jako lewicowe.

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Sprawa sądowa

Latem sędzia zablokował te zmiany. Departament Sprawiedliwości początkowo wniósł apelację od tej decyzji, jednak później ją wycofał. W piśmie sądowym wskazano, że każda ze stron samodzielnie pokryje własne koszty prawne.

Główny radca prawny organizacji Student Defense, Dan Zibel, nazwał zakończenie sprawy znaczącym zwycięstwem dla milionów Amerykanów, którzy poświęcili swoje kariery służbie publicznej. Wydanie zauważa również, że zmiany w PSLF były częścią szerszych działań administracji na rzecz reformy systemu pożyczek studenckich.

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