W przypadku zwycięstwa Partii Demokratycznej w nadchodzących wyborach uzupełniających w listopadzie Kongres Stanów Zjednoczonych może uchwalić nowy pakiet pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy, który obecnie został w znacznym stopniu wstrzymany przez prezydenta Donalda Trumpa.

Przejęcie kontroli nad porządkiem obrad Kongresu pozwoli demokratom poddawać pod głosowanie odpowiednie projekty ustaw. Według źródeł gazety decyzja w sprawie pomocy dla Ukrainy ma szanse uzyskać ponadpartyjne poparcie w wysokości dwóch trzecich głosów, co jest niezbędne do przełamania ewentualnego prezydenckiego weta.

Ponadto Demokraci planują ograniczyć uprawnienia Trumpa w zakresie polityki zagranicznej: w szczególności kongresman Gregory Mix zgłosił już projekt ustawy mającej na celu zablokowanie inicjatywy Białego Domu dotyczącej złagodzenia ograniczeń w dostawach rosyjskiego oleju napędowego.

Źródło: Reuters.

Trzech demokratów z Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych — Gregory W. Mix, Adam Smith i Jim Himes — ogłosiło zamiar forsowania ustawodawstwa mającego na celu wzmocnienie amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy. Wspólne oświadczenie opublikowali po rozmowie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z ponadpartyjną grupą członków Kongresu.

W Izbie Reprezentantów Kongresu USA złożono projekt ustawy, który przewiduje zablokowanie tzw. „umowy dotyczącej oleju napędowego” zawartej przez prezydenta Donalda Trumpa z Rosją. Dokument przedstawił demokrata Gregory Mix przy poparciu przedstawicieli obu partii.

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