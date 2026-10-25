Победа демократов на выборах в США может разблокировать помощь Украине — Reuters

В случае победы Демократической партии на предстоящих промежуточных выборах в ноябре Конгресс США может принять новый пакет финансовой и военной помощи Украине, которую в настоящее время в значительной степени приостановил президент Дональд Трамп.

Установление контроля над повесткой дня Конгресса позволит демократам выносить на голосование соответствующие законопроекты. По данным источников издания, решение о помощи Украине имеет шансы получить двухпартийную поддержку в две трети голосов, что необходимо для преодоления возможного президентского вето.

Кроме того, демократы планируют ограничить внешнеполитические решения Трампа: в частности, конгрессмен Грегори Микс уже зарегистрировал законопроект для блокирования инициативы Белого дома по ослаблению ограничений на поставки российского дизельного топлива.

Источник: Reuters.

Трое демократов из Палаты представителей США — Грегори В. Микс, Адам Смит и Джим Хаймс — заявили о намерении продвигать законодательство, направленное на усиление американской поддержки Украины. Совместное заявление они обнародовали после беседы президента Украины Владимира Зеленского с двухпартийной группой членов Конгресса.

В Палату представителей Конгресса США внесли законопроект, предусматривающий блокирование так называемого «дизельного соглашения» президента Дональда Трампа с Россией. Документ представил демократ Грегори Микс при поддержке представителей обеих партий.

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