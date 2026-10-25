Liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen 25 października rozpoczyna kampanię prezydencką we francuskim Orleanie. Kandydatka partii Zjednoczenie Narodowe ma wygłosić tam pierwsze przemówienie wyborcze przed około 10 tysiącami członków partii, informuje France 24.

Pierwsze wystąpienie kampanii

Planowane przemówienie ma być pierwszym wystąpieniem Le Pen w ramach kampanii prezydenckiej. Wydarzenie odbędzie się w Orleanie, a jego publiczność, według France 24, ma liczyć około 10 tysięcy członków Zjednoczenia Narodowego.

Le Pen bierze udział w wyborach jako kandydatka tej siły politycznej. France 24 nazywa ją liderką skrajnej prawicy.

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Protest i kontrola ruchu

Rano policja kontrolowała ruch na wjazdach do Orleanu. Nastąpiło to po dużej demonstracji przeciwko skrajnej prawicy, która odbyła się w sobotę.

W proteście wzięły udział tysiące osób, jak podaje stacja. Uczestnicy marszu skandowali antyfaszystowskie hasła. Akcja odbyła się przed planowanym wystąpieniem Le Pen w Orleanie.

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