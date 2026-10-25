Лидер ультраправых Марин Ле Пен 25 октября начинает президентскую кампанию во французском Орлеане. Кандидат от партии «Национальное объединение» должна выступить там с первой предвыборной речью перед примерно 10 тысячами членов партии, сообщает France 24.

Первое выступление кампании

Запланированная речь должна стать первым выступлением Ле Пен в рамках президентской кампании. Мероприятие пройдет в Орлеане, а его аудиторией, по данным France 24, должны стать около 10 тысяч членов «Национального объединения».

Ле Пен участвует в выборах как кандидат от этой политической силы. France 24 называет ее лидером ультраправых.

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Протест и контроль движения

Утром полиция контролировала движение транспорта на въездах в Орлеан. Это произошло после крупной демонстрации против ультраправых, состоявшейся в субботу.

В протесте приняли участие тысячи людей, сообщает телеканал. Участники марша скандировали антифашистские лозунги. Акция состоялась накануне запланированного выступления Ле Пен в Орлеане.

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