В Никосии бывший лидер кипрской партии «Демократическое объединение» (DISY) Авероф Неофиту в понедельник официально подал кандидатуру на выдвижение партией кандидатом в президенты. У штаб-квартиры DISY собрались его сторонники, сообщает Cyprus Mail.

Обращение к членам партии

Неофиту заявил, что подает кандидатуру с чувством ответственности и волнения и передает свое политическое будущее на рассмотрение тысяч членов партии. Он назвал внутреннее голосование важным событием для демократии и DISY, подчеркнув, что тысячи партийцев впервые будут выбирать кандидата в президенты.

Во время выступления политик обратился к молодым людям, признав их трудности из-за расходов на аренду жилья, электроэнергию и общего роста стоимости жизни. Он также упомянул давних сторонников партии старшего возраста, которым, по его словам, становится все сложнее прожить на небольшую пенсию.

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Малый и средний бизнес

Отдельно Неофиту обратился к представителям малого и среднего бизнеса. Он назвал такие предприятия основой кипрской экономики и заявил, что они сталкиваются с бюрократическими препятствиями, несмотря на то что поддерживают государство своей деятельностью.

По прибытии в партийный офис Неофиту приветствовал сторонников и фотографировался с ними. Молодые участники собрания скандировали лозунг в поддержку DISY.

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