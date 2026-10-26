В Варшаве полиция провела срочную проверку в квартире главы Ассоциации Марша независимости Бартоша Малевского. По данным RMF24, правоохранители получили сообщение о возможном убийстве и угрозе совершить самоубийство в одной из квартир района Воля. По указанному адресу они застали Малевского, который, по его словам, находился дома один.

Проверка сообщения

Полиция расценила сообщение как неотложное из-за возможной угрозы жизни, хотя не исключала, что оно могло быть ложным. Правоохранители объяснили, что при таких обстоятельствах не могут отказаться от действий, пока не проверят информацию об опасности.

Малевский заявил, что к его квартире прибыли семеро полицейских в бронежилетах, со щитами и огнестрельным оружием. После проверки правоохранители исключили угрозу и завершили вмешательство.

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Производство и позиция организатора

Полиция ведет производство по факту возможного ложного сообщения о преступлении и возможного нарушения правил защиты персональных данных. О деле также проинформировали Окружной совет адвокатов в Варшаве.

Глава Ассоциации Марша независимости предположил, что инцидент мог быть попыткой запугивания или давления из-за его общественной и профессиональной деятельности. Он также не исключил преднамеренной провокации и заявил, что ранее получал угрозы и становился объектом ложных вызовов. Организаторы сообщили, что Марш независимости 11 ноября состоится по плану, а подготовка к нему продолжается.

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