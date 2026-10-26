W Warszawie policja przeprowadziła pilną kontrolę w mieszkaniu Bartosza Malewskiego, prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Jak podaje RMF24, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o możliwym zabójstwie i groźbie popełnienia samobójstwa w jednym z mieszkań na Woli. Pod wskazanym adresem zastali Malewskiego, który, jak powiedział, przebywał w domu sam.

Weryfikacja zgłoszenia

Policja potraktowała zgłoszenie jako pilne ze względu na możliwe zagrożenie życia, choć nie wykluczała, że mogło być fałszywe. Funkcjonariusze wyjaśnili, że w takich okolicznościach nie mogą odstąpić od działań, dopóki nie sprawdzą informacji o zagrożeniu.

Malewski oświadczył, że do jego mieszkania przybyło siedmiu policjantów w kamizelkach kuloodpornych, z tarczami i bronią palną. Po sprawdzeniu funkcjonariusze wykluczyli zagrożenie i zakończyli interwencję.

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Postępowanie i stanowisko organizatora

Policja prowadzi postępowanie w sprawie możliwego fałszywego zawiadomienia o przestępstwie oraz możliwego naruszenia zasad ochrony danych osobowych. O sprawie poinformowano również Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości przypuścił, że incydent mógł być próbą zastraszenia lub wywierania presji w związku z jego działalnością publiczną i zawodową. Nie wykluczył także celowej prowokacji i oświadczył, że wcześniej otrzymywał groźby i był obiektem fałszywych wezwań. Organizatorzy poinformowali, że Marsz Niepodległości 11 listopada odbędzie się zgodnie z planem, a przygotowania do niego trwają.

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