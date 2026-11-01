Cztery osoby zginęły w strzelaninach w Dallas — The Guardian

W Stanach Zjednoczonych w wyniku kilku strzelanin w dzielnicy Deep Ellum w Dallas zginęły cztery osoby, a kolejnych 15 zostało rannych. Miejska policja ustala, czy te incydenty były ze sobą powiązane, informuje The Guardian.

Strzelaniny w Dallas

Szef policji w Dallas Daniel Comeaux oświadczył, że funkcjonariusze nadal ustalają, czy strzelaniny w dzielnicy Deep Ellum były ze sobą powiązane. Doszło do nich w noc Halloween.

Wydarzenia w Dallas należały do kilku brutalnych incydentów w Stanach Zjednoczonych podczas halloweenowego weekendu.

Strzelanina w Birmingham

W Birmingham w stanie Alabama jedna osoba zginęła, a osiem kolejnych zostało rannych w strzelaninie w pobliżu stadionu Legion Field. Według policji incydent miał miejsce w sobotę wieczorem po corocznym meczu futbolowym Magic City Classic.

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Szef policji w Birmingham Michael Pickett przekazał, że większość widzów i rodzin opuściła już teren stadionu. Do strzelaniny doszło niedaleko miejsca, w którym wzdłuż Graymont Avenue działali sprzedawcy. Okoliczności incydentu pozostają niejasne.

Rzecznik policji De'Rell Freeman oświadczył, że jedną osobę zatrzymano i przewieziono do siedziby policji na przesłuchanie, a funkcjonariusze zabezpieczyli kilka sztuk broni. Mecz Alabama State z Alabama A+M zakończył się zwycięstwem Alabama A+M 31:28; na spotkanie przyszło prawie 70 tys. kibiców.

Inne incydenty

W Newark w stanie Delaware sześć osób odniosło rany postrzałowe w pobliżu kampusu Uniwersytetu Delaware. Wszystkich poszkodowanych przewieziono do szpitali. W Fayetteville w stanie Arkansas sześć osób hospitalizowano z ranami postrzałowymi po strzelaninie wczesnym rankiem w niedzielę. Policja poinformowała, że incydent był wstępnie poprzedzony kłótnią, a zatrzymań nie było.

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