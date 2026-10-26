В Польше компания PKP Polskie Linie Kolejowe объявила тендер на восстановление железнодорожного сообщения с Ястшембе-Здруем — крупнейшим польским городом, который сейчас не имеет доступа к железной дороге. Об этом сообщает RMF24. Проект будет реализован в рамках правительственной программы Kolej Plus.

Сообщение с Катовице

Об объявлении тендера на пресс-конференции в Жорах сообщил заместитель министра инфраструктуры и правительственный уполномоченный по вопросам Центрального коммуникационного порта Пётр Малепшак. Ориентировочная стоимость заказа составляет 270 млн злотых без НДС. Предложения будут принимать до 4 декабря, а их вскрытие ожидается в начале декабря.

По словам Малепшака, работы планируется завершить до конца 2030 года. Ожидается, что поездка между Ястшембе-Здруем и Катовице будет занимать до 60 минут. В перспективе власти также хотят построить первые 20 км высокоскоростной линии от Катовице в направлении Жор и Рыбника. Это должно сократить время в пути примерно до 35 минут для быстрых региональных экспрессов.

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Маршрут и финансирование

Член правления PKP PLK Марцин Мохоцкий назвал проект сложным из-за геологических и постгорных условий. Он предусматривает восстановление почти девятикилометрового участка, сооружение сложного инженерного объекта над горным водоёмом и строительство новой конечной станции Ястшембе возле улиц Пулноцной и Сыбиракув. Часть линии будет проходить по новой трассе. На строительные работы отводится 20 месяцев, а после их завершения необходимо будет получить соответствующие железнодорожные разрешения.

В целом проект охватывает около 35 км железнодорожных линий. Планируется использовать существующую инфраструктуру линии №159, построить примерно 20,6 км новых линий, а также восстановить и модернизировать отдельные участки между Ястшембе-Здруем, Жорами и Ожеше. Также предусмотрены десять новых остановок и станций.

Оценочная сумма квалифицируемых расходов составляет 475,1 млн злотых без НДС. 85% этих расходов должны быть профинансированы за счёт средств PKP PLK в рамках Kolej Plus, а 15% — органами местного самоуправления. На маршруте Ястшембе-Здруй — Жоры — Катовице планируется обеспечить 12 пар поездов в сутки.

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