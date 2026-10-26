У Польщі компанія PKP Polskie Linie Kolejowe оголосила тендер на відновлення залізничного сполучення з Ястшембе-Здруєм — найбільшим польським містом, яке нині не має доступу до залізниці. Про це повідомляє RMF24. Проєкт реалізують у межах урядової програми Kolej Plus.

Сполучення з Катовицями

Про оголошення тендеру на пресконференції в Жорах повідомив заступник міністра інфраструктури та урядовий уповноважений з питань Центрального комунікаційного порту Пйотр Малепшак. Орієнтовна вартість замовлення становить 270 млн злотих без ПДВ. Пропозиції прийматимуть до 4 грудня, а їх розкриття очікують на початку грудня.

За словами Малепшака, роботи планують завершити до кінця 2030 року. Очікується, що поїздка між Ястшембе-Здруєм і Катовицями триватиме до 60 хвилин. У перспективі влада також хоче збудувати перші 20 км високошвидкісної лінії від Катовице у напрямку Жор і Рибника. Це має скоротити час у дорозі приблизно до 35 хвилин для швидких регіональних експресів.

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Маршрут і фінансування

Член правління PKP PLK Марцін Мохоцький назвав проєкт складним через геологічні та постгірничі умови. Він передбачає відновлення майже дев’ятикілометрової ділянки, спорудження складного інженерного об’єкта над гірничим водоймищем і будівництво нової кінцевої станції Ястшембе поблизу вулиць Північної та Сибіраків. Частина лінії проходитиме новою трасою. На будівельні роботи відводять 20 місяців, а після їх завершення необхідно буде отримати відповідні залізничні дозволи.

Загалом проєкт охоплює близько 35 км залізничних ліній. Планують використати наявну інфраструктуру лінії №159, збудувати приблизно 20,6 км нових ліній, а також відновити й модернізувати окремі відрізки між Ястшембе-Здруєм, Жорами та Ожеше. Також передбачено десять нових зупинок і станцій.

Оціночна сума кваліфікованих витрат становить 475,1 млн злотих без ПДВ. 85% цих витрат мають профінансувати коштом PKP PLK у межах Kolej Plus, а 15% — органи місцевого самоврядування. На маршруті Ястшембе-Здруй — Жори — Катовіце планують забезпечити 12 пар поїздів на добу.

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