W Polsce spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła przetarg na przywrócenie połączenia kolejowego z Jastrzębiem-Zdrojem — największym polskim miastem, które obecnie nie ma dostępu do kolei. Informuje o tym RMF24. Projekt zostanie zrealizowany w ramach rządowego programu Kolej Plus.

Połączenie z Katowicami

O ogłoszeniu przetargu na konferencji prasowej w Żorach poinformował wiceminister infrastruktury i rządowy pełnomocnik ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Piotr Malepszak. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 270 mln zł netto. Oferty będą przyjmowane do 4 grudnia, a ich otwarcie jest oczekiwane na początku grudnia.

Według Malepszaka prace mają zostać zakończone do końca 2030 roku. Oczekuje się, że podróż między Jastrzębiem-Zdrojem a Katowicami potrwa do 60 minut. W przyszłości władze chcą również zbudować pierwsze 20 km linii dużych prędkości z Katowic w kierunku Żor i Rybnika. Ma to skrócić czas podróży do około 35 minut dla szybkich regionalnych pociągów ekspresowych.

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Trasa i finansowanie

Członek zarządu PKP PLK Marcin Mochocki nazwał projekt skomplikowanym ze względu na warunki geologiczne i pogórnicze. Przewiduje on odbudowę prawie dziewięciokilometrowego odcinka, budowę złożonego obiektu inżynieryjnego nad zbiornikiem pogórniczym oraz budowę nowej stacji końcowej Jastrzębie w pobliżu ulic Północnej i Sybiraków. Część linii będzie przebiegać nową trasą. Na prace budowlane przewidziano 20 miesięcy, a po ich zakończeniu konieczne będzie uzyskanie odpowiednich pozwoleń kolejowych.

Łącznie projekt obejmuje około 35 km linii kolejowych. Planowane jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury linii nr 159, budowa około 20,6 km nowych linii, a także odtworzenie i modernizacja poszczególnych odcinków między Jastrzębiem-Zdrojem, Żorami i Orzeszem. Przewidziano także dziesięć nowych przystanków i stacji.

Szacunkowa kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 475,1 mln zł netto. 85% tych kosztów ma zostać sfinansowane ze środków PKP PLK w ramach Kolej Plus, a 15% przez samorządy lokalne. Na trasie Jastrzębie-Zdrój — Żory — Katowice planuje się zapewnić 12 par pociągów na dobę.

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