波兰PKP Polskie Linie Kolejowe公司宣布招标，以恢复通往亚斯琴布-兹德鲁伊的铁路连接。该市是目前没有铁路通达条件的最大波兰城市。RMF24报道。该项目将在政府Kolej Plus计划框架内实施。

与卡托维兹的连接

基础设施部副部长、中央交通港政府全权代表彼得·马莱普沙克在热雷的一场新闻发布会上宣布了招标消息。该合同的预计价值为2.7亿兹罗提，不含增值税。投标将接受至12月4日，开标预计在12月初进行。

马莱普沙克表示，工程计划在2030年底前完成。预计亚斯琴布-兹德鲁伊与卡托维兹之间的行程将不超过60分钟。未来，当局还希望建设从卡托维兹通往热雷和雷布尼克方向的首段20公里高速线路。这将把快速区域特快列车的旅行时间缩短至约35分钟。

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线路与融资

PKP PLK管理委员会成员马尔钦·莫霍茨基称，由于地质和采矿后条件，该项目十分复杂。项目包括恢复一段近9公里的路段、在矿区水体上方建设一座复杂的工程设施，以及在波乌诺茨纳街和瑟比拉库夫街附近建设新的亚斯琴布终点站。部分线路将沿新路线铺设。建设工程获分配20个月，完工后还须获得相应的铁路许可。

该项目总共涵盖约35公里铁路线路。计划利用159号线的现有基础设施，建设约20.6公里新线路，并恢复和现代化改造亚斯琴布-兹德鲁伊、热雷和奥热谢之间的部分路段。还计划建设10个新的停靠站和车站。

合资格成本的估算金额为4.751亿兹罗提，不含增值税。其中85%将由PKP PLK在Kolej Plus框架内提供资金，15%由地方政府承担。计划在亚斯琴布-兹德鲁伊—热雷—卡托维兹线路上每日安排12对列车。

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