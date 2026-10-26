W Nikozji były lider cypryjskiej partii Zgromadzenie Demokratyczne (DISY) Awerof Neofitu oficjalnie zgłosił w poniedziałek swoją kandydaturę na nominację partii na kandydata na prezydenta. Przed siedzibą DISY zgromadzili się jego zwolennicy, informuje Cyprus Mail.

Apel do członków partii

Neofitu powiedział, że zgłasza swoją kandydaturę z poczuciem odpowiedzialności i podekscytowania oraz oddaje swoją polityczną przyszłość pod osąd tysięcy członków partii. Nazwał wewnętrzne głosowanie ważnym wydarzeniem dla demokracji i DISY, podkreślając, że tysiące działaczy partii po raz pierwszy wybiorą kandydata na prezydenta.

Podczas wystąpienia polityk zwrócił się do młodych ludzi, uznając ich trudności związane z kosztami najmu mieszkań, energii elektrycznej i ogólnym wzrostem kosztów życia. Wspomniał także o długoletnich starszych zwolennikach partii, którym, jak powiedział, coraz trudniej jest utrzymać się z niewielkiej emerytury.

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Małe i średnie przedsiębiorstwa

Neofitu osobno zwrócił się do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Nazwał takie firmy fundamentem cypryjskiej gospodarki i powiedział, że napotykają one biurokratyczne przeszkody, mimo że swoją działalnością wspierają państwo.

Po przybyciu do biura partii Neofitu witał zwolenników i robił sobie z nimi zdjęcia. Młodzi uczestnicy zgromadzenia skandowali hasło poparcia dla DISY.

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