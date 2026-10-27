Federalna wielka ława przysięgłych w Waszyngtonie w USA odrzuciła wniosek Departamentu Sprawiedliwości USA o postawienie zarzutów byłej pracownicy Białego Domu Cassidy Hutchinson. CNBC poinformowało o tym 27 października, powołując się na The Washington Post.

Wniosek Departamentu Sprawiedliwości

Według The Washington Post wniosek dotyczył zeznań Hutchinson w Kongresie na temat zachowania Donalda Trumpa podczas ataku tłumu na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Dwóch rozmówców, którzy rozmawiali z gazetą pod warunkiem zachowania anonimowości, potwierdziło, że to właśnie Hutchinson była celem proponowanego oskarżenia.

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Zeznania Hutchinson

Hutchinson pracowała jako asystentka byłego szefa personelu Białego Domu Marka Meadowsa w administracji Trumpa. 28 czerwca 2022 roku zeznawała podczas publicznego przesłuchania specjalnej komisji Izby Reprezentantów USA badającej atak na Kapitol z 6 stycznia.

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