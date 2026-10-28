Funkcjonariusze Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali na trasie S61 w pobliżu granicy polsko-litewskiej ciężarówkę, w której znaleziono prawie 4 mln podrobionych opakowań papierosów. Z dokumentów wynikało, że pojazd miał przewozić do Włoch kartonowe pudełka na lizaki.

Ładunek sprawdzono rentgenem

Jak informuje RMF24, ciężarówką kierował 33-letni obywatel Rumunii. Podczas szczegółowej kontroli i skanowania ładunku za pomocą urządzenia rentgenowskiego celnicy ustalili, że na 36 paletach pod warstwą pudełek na lizaki ukryto opakowania papierosów.

Na skonfiskowanych opakowaniach znajdowały się oznaczenia znanych marek tytoniowych. Przedstawiciel firmy posiadającej prawa do odpowiednich znaków towarowych potwierdził, że opakowania są podrobione. Kierowcę przesłuchano w charakterze świadka.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Szacunkowa wartość i wcześniejszy przypadek

Rzecznik Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej Maciej Czarniecki oświadczył, że wartość rynkowa takiej liczby oryginalnych opakowań wyniosłaby prawie 1 mln złotych. W maju tego roku polscy funkcjonariusze znaleźli również łącznie 5,5 mln podrobionych opakowań papierosów w dwóch ciężarówkach, które przyjechały z Litwy.

Za oznaczanie towarów podrobionymi znakami towarowymi w Polsce może grozić do pięciu lat pozbawienia wolności.

Czytaj nas na