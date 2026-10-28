В Польше изъяли почти 4 млн поддельных пачек для сигарет — RMF24

Сотрудники Подляского управления Национальной налоговой администрации Польши остановили на трассе S61 возле польско-литовской границы грузовик, в котором обнаружили почти 4 млн поддельных пачек для сигарет. Согласно документам, автомобиль должен был перевозить в Италию картонные коробки для леденцов.

Груз проверили рентгеном

Как сообщает RMF24, грузовиком управлял 33-летний гражданин Румынии. Во время детальной проверки и сканирования груза с помощью рентгеновской установки таможенники установили, что на 36 палетах под слоем коробок для леденцов были спрятаны пачки для сигарет.

На изъятых пачках были обозначения известных табачных брендов. Представитель компании, владеющей правами на соответствующие товарные знаки, подтвердил, что пачки являются поддельными. Водителя допросили в качестве свидетеля.

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Оценочная стоимость и предыдущий случай

Представитель Подляского управления Национальной налоговой администрации Мацей Чарнецкий заявил, что рыночная стоимость такого количества оригинальных пачек составила бы почти 1 млн злотых. В мае этого года польские служащие также обнаружили в общей сложности 5,5 млн поддельных пачек для сигарет в двух грузовиках, прибывших из Литвы.

За маркировку товаров поддельными товарными знаками в Польше может грозить до пяти лет лишения свободы.

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