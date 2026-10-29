Россия обсуждает с США отмену санкций — Ушаков

Российская сторона ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о возможной отмене санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, этот вопрос обсуждается уже некоторое время, однако результат переговоров пока неизвестен. Он также отметил, что глава РФПИ и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев активно работает над отменой ограничений и поддерживает контакты с американской стороной.

«Такой разговор ведётся. Он продолжается уже некоторое время, но я не знаю, каким будет результат», — сказал Ушаков.

Он добавил, что дискуссии продолжаются, а информация о возможной отмене санкций появилась в СМИ ещё несколько дней назад.

В среду, 28 октября, газета The New York Times сообщила, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций против РФПИ.

Ранее Путин признал болезненное воздействие западных санкций на экономику России.

До этого Зеленский ввел санкции против производителей российских баллистических ракет и поставщиков компонентов для ОПК.

Напомним, США пытаются возобновить переговоры о прекращении российско-украинской войны, предлагая новую схему возможных договоренностей между Киевом и Москвой. По данным журналистов, среди положений плана — отказ Украины от вступления в НАТО, перспектива членства в Европейском Союзе, отмена санкций против России и возобновление поставок российского газа в Европу.

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